UEFA schrapt Europees duel Feyenoord-aankoop

Het cancellen van deze wedstrijd betekent dat de in aantocht zijnde Feyenoord-aankoop Luka Ivanusec niet in actie komt voor Dinamo Zagreb. De linkeraanvaller wordt na 15 augustus in Rotterdam verwacht om zijn handtekening onder een contract te zetten. Dinamo en Feyenoord hebben een mondeling akkoord en ook met de speler is er een overeenkomst, dat de transfer wordt afgerond zodra het tweeluik van de Kroaten met AEK Athene achter de rug is.

Ook Josip Sutalo, die al weken in verband wordt gebracht met Ajax, staat bij Dinamo Zagreb onder contract.

De ploeg hoopt zich door winst op AEK te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. Vanavond zou het heenduel in de derde voorronde op het programma staan. De UEFA heeft nog niet bekendgemaakt wat de nieuwe datum voor deze ontmoeting wordt.

Messen en stenen

Volgens de Griekse politie verschenen er maandag vlak na de training van Dinamo Zagreb zo'n 120 fans van de club uit Kroatië bij het stadion van AEK Athene. Zij gingen op de vuist met aanwezige Griekse fans. Hooligans van beide clubs vochten met messen en stenen. Ze gebruikten ook explosieven. Drie Griekse en vijf Kroatische fans moesten zich in een ziekenhuis aan verwondingen laten behandelen.

De politie heeft inmiddels 96 arrestaties verricht. Het Griekse voetbal wordt al jaren ontsierd door supportersgeweld. De Griekse regering heeft de straffen voor supportersgeweld verhoogd. Vorig jaar overleed een 19-jarige supporter tijdens rellen tussen fans van Aris Thessaloniki en PAOK. Zeven hooligans werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Vijf andere fans kregen celstraffen van negentien jaar en hoger omdat ze volgens een rechter medeplichtig waren.

De harde kern van de aanhang van Dinamo Zagreb is ook berucht. De zogenoemde 'Bad Blue Boys' zorgen al jaren voor grote problemen.