Botic van de Zandschulp druipt zwaar teleurgesteld af na weggeven voorsprong

De wedstrijd duurde 2 uur en 44 minuten. Ruusuvuori besloot het duel met een lovegame op de service van Van de Zandschulp, die vervolgens zwaar teleurgesteld afdroop.

De Nederlandse nummer 32 van de wereld was dicht bij zijn eerste kwartfinaleplaats op een masterstoernooi. Hij gaf in de tweede set tot tweemaal toe een break voorsprong uit handen. Toen de Fin zijn eerste setpunt benutte met een fraaie passing, oogde Van de Zandschulp aangeslagen. Hij maakte in de beginfase van de beslissende set veel meer onnodige fouten dan in de eerste twee sets.

Met veel moeite bleef Van de Zandschulp in de wedstrijd, al had de Fin het betere van het spel. Ruusuvuori dicteerde de slagenwisselingen vooral met zijn harde forehand, maar toen hij op 5-3 voor de wedstrijd serveerde, produceerde hij zowaar een aantal missers. Het werd 5-5 en bij die stand kreeg de Nederlander twee breakpoints. Die benutte hij niet en hij besloot het duel met een uiterst slordige game.

Van de Zandschulp (27) was op een Masters-toernooi nog nooit voorbij de derde ronde te komen. Vorig jaar wist hij twee wedstrijden te winnen in Indian Wells, waar hij in de derde ronde verloor van de Serviër Miomir Kecmanovic.

Bij de laatste acht neemt Ruusuvuori het op tegen de Italiaan Jannik Sinner, die eerder op de dag de Rus Andrej Roeblev met 6-2 6-4 versloeg.

Vorig jaar bleef Van de Zandschulp nog in de openingsronde steken in Miami, waar er in en rondom het Hard Rock Stadium wordt gespeeld. Het stadion wordt normaal gesproken door American footballclub Miami Dolphins gebruikt.

Van de Zandschulp gaat zich nu voorbereiden op het gravelseizoen. Hij staat voor volgende week ingeschreven voor het graveltoernooi van Marrakesh.