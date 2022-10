Zwaarbevochten zege Manchester City, Chelsea hard onderuit

De Bruyne legde aan vanaf zo’n 25 meter en schoot de bal op fraaie wijze, via de binnenkant van de paal, achter doelman Danny Ward. Het was voor de middenvelder zijn derde doelpunt van het seizoen in de Premier League. Voor City was het pas het eerste doelpunt in de Premier League uit een vrije trap sinds januari 2021. Sindsdien was de ploeg uit Manchester in de Premier League liefst 189 keer trefzeker op een andere wijze.

City moest het in Leicester stellen zonder de niet helemaal fitte Erling Haaland, die voor het eerst sinds zijn transfer naar Manchester City een competitiewedstrijd miste. Nathan Aké bleef bij de bezoekers de hele wedstrijd op de bank.

Nederlaag Chelsea

Brighton & Hove Albion heeft Chelsea een gevoelige nederlaag toegebracht. De ploeg van de Italiaanse trainer Roberto De Zerbi won in eigen huis met 4-1 van de Londense club. Chelsea blijft vijfde in de stand.

Het verlies van Chelsea was vooral pijnlijk voor coach Graham Potter, die vorige maand Brighton verliet om op Stamford Bridge de plek in te nemen van de ontslagen Thomas Tuchel. Het was de eerste overwinning voor Brighton sinds het vertrek van Potter, maar ook de eerste nederlaag van Chelsea onder zijn leiding.

Brighton stond in het eigen Amex Stadium na een kwartier al met 2-0 voor. Leandro Trossard opende na vijf minuten de score. Ruben Loftus-Cheek werkte na veertien minuten de bal in eigen doel en zette zo de thuisploeg op 2-0. Op slag van rust schoof Trevoh Chalobah een voorzet van Pervis Estupiñan achter zijn eigen doelman: 3-0. De Duitser Kai Havertz maakte er vroeg in de tweede helft 3-1 van, maar die goal leidde geen ommekeer in bij Chelsea. In blessuretijd werd het zelfs 4-1 voor Brighton door Pascal Gross.

Spurs ontsnapt

Tottenham Hotspur ontsnapte aan een nederlaag tegen Bournemouth en won door een goal in blessuretijd van Rodrigo Bentancur met 3-2. De ploeg uit Londen handhaaft zich door de benauwde zege op de derde plaats, achter koploper Manchester City en Arsenal.

Bournemouth kwam met 2-0 voor door twee treffers van Kieffer Moore. Na een uur spelen begonnen de Spurs aan hun comeback. Ryan Sessegnon zorgde voor de aansluiting (1-2), Ben Davies maakte gelijk (2-2) en de Uruguayaan Bentancur besliste het duel in de 92e minuut alsnog in het voordeel van de Londenaren.

Newcastle wint ruim

Newcastle United speelde Aston Villa weg met 4-0 en behoudt de vierde plek. Callum Wilson scoorde twee keer voor de winnende ploeg. Newcastle, met verdediger Sven Botman in de basis, kwam pas laat op gang. De eerste goal viel diep in de extra tijd van de eerste helft, toen Wilson een strafschop benutte. Vervolgens zette de thuisploeg in de tweede helft meteen door. De 4-0 was al bereikt na 67 minuten.

