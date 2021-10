Premium Het beste van De Telegraaf

10 stellingen: ’King of Kickboxing’ verdedigt titel voor tiende keer Rico Verhoeven wil Jamal Ben Saddik dit keer korter laten lijden: ’Mezelf altijd verbeteren’

Door Lars van Soest

Amsterdam - Rico Verhoeven verdedigt zaterdagavond in de Gelredome in een knalpartij tegen Jamal Ben Saddik voor de tiende keer zijn Glory-titel. De King of Kickboxing staat al sinds 2014 aan de top van de zwaargewichtdivisie en wil sowieso nog drie jaar doorgaan om een regeerperiode van tien jaar te realiseren. Iets wat geen enkele Glory-vechter ooit lukte en sowieso zelden voorkomt in de vechtsport. Niet meer dan logisch dus dat we de soevereine kampioen tien stellingen voorleggen.