Opvallende teksten vader Pérez: ’Verstappen voelt hete adem in zijn nek’

Volgens Antonio Pérez Garibay was dat ook de reden dat de Nederlander in Brazilië geen plaats wilde maken voor zijn zoon. „Max heeft nog nooit zo’n goede teamgenoot als Checo gehad. De rest was stuk voor stuk ondergeschikt”, aldus Pérez senior, doelend op Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alex Albon.

Hij voelt zich gesterkt in zijn mening door diverse commenteren in de internationale media en de aanvankelijke houding van Red Bull. „Het was prachtig dat Checo werd verdedigd. Dat gaf misschien nog wel de grootste voldoening.” Teambaas Christian Horner was er in São Paulo aanvankelijk als de kippen bij om excuses aan te bieden aan zijn Mexicaanse rijder, al kwam Red Bull donderdag nadat intern harde woorden waren gevallen juist met een verklaring naar buiten waarin het team de actie van Verstappen verdedigde.

Minstens gelijkwaardig

Pérez vindt zijn zoon minstens gelijkwaardig aan Verstappen, zo valt uit zijn verdere woorden op te maken. „Checo wint de races die Max niet kan winnen, de heel moeilijke”, besloot Pérez, die die Formule 1 ook nog omschreef als een vijver vol ’hongerige krokodillen’.

Pérez, die twee races won dit jaar, vecht in Abu Dhabi om de tweede plaats in de WK-stand. Hij en Charles Leclerc hebben op dit moment allebei 290 punten. Verstappen zegevierde dit seizoen al veertien keer en hengelde bovendien drie races geleden al de wereldtitel binnen. De Limburger verzamelde tot dusver 429 punten.