Hamilton: ’Max heeft het geweldig gedaan’

Op de Hungaroring kwam Verstappen in de kwalificatie tot 1.14,572. Dat was sneller dan Valtteri Bottas (op 0,018) en Lewis Hamilton, de coureurs van Mercedes die respectievelijk als tweede en derde eindigden.

„Yes! Yes! Yes! Dit voelt goed. Dit voelt echt ontzettend goed”, schreeuwde Verstappen uit blijdschap over de board radio tegen zijn monteurs. „Geweldig Max, geweldig”, antwoordde Christian Horner.

Hamiltoen sloot zich volledig aan bij de woorden van de Red Bull-baas. „Max heeft het geweldig gedaan”, gaf wereldkampioen Hamilton toe. „Dat neemt niet weg dat er nog niks beslist is. Valtteri was ook heel goed. Bovendien hebben we beiden een goede startpositie. We geven nog lang niet op.”

Hamilton won vorig jaar de GP van Hongarije voor de zesde keer.

Bekijk ook: Herbeleef historische kwalificatie Verstappen

Bekijk ook: Verstappen schrijft geschiedenis met eerste pole position ooit

Sebastian Vettel, die in zijn Ferrari de vijfde tijd neerzette, achter teamgenoot Charles Leclerc, maakt zich minder illusies dan Hamilton. „We staan waar we horen te staan”, zei de Duitser. „En dat is een beetje achter Mercedes en Red Bull. We zijn niet snel genoeg.”