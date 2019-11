Bayern maakt gehakt van Dortmund

Robert Lewandowski was verantwoordelijk voor het openingsdoelpunt en vestigde daarmee een nieuw Bundesliga-record. De Pool verbeterde overigens twee records. Hij heeft niet alleen elf duels op rij gescoord. Hij maakte in de eerste elf competitieduels al zestien doelpunten

Serge Gnabry maakte later de 2-0. Mats Hummels passeerde bij een achterstand van 3-0 (ook Lewandowski) zijn eigen doelman. .

Flick boekte zijn tweede overwinning in twee duels, na de zege op Olympiakos Piraeus (2-0) in de Champions League. Onder de tijdelijke opvolger van de vertrokken Niko Kovac is Bayern weer helemaal opgeleefd. Met hem is afgesproken dat hij tijdens de komende interlandperiode plaatsmaakt voor een oefenmeester die het seizoen moet afmaken bij Bayern. Vooralsnog is nog onduidelijk welke trainer het voor het zeggen krijgt. Wie weet durft de leiding van de kampioen het de rest van het seizoen wel met Flick aan.

Bayern klom naar de derde plaats op de ranglijst, met een punt minder dan koploper Borussia Mönchengladbach dat zondag Werder Bremen ontvangt.

