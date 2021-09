Moreno Hofland (30) stopt met koersen vanwege opvallende aandoening

„Na een hoop onderzoeken blijkt dat ik maag-darmischemie heb, dat betekent dat ik te weinig zuurstofrijk bloed bij mijn maag krijg tijdens het fietsen.”

Hofland rijdt daardoor altijd met pijn. „Ik ben de laatste twee maanden aan het testen geweest met voeding en supplementen, maar er is helaas niks aan te doen.”

Hofland – die reed voor Blanco, Belkin, LottoNL-Jumbo, Lotto-Soudal en EF Education-Nippo – zit ondanks zijn vroegtijdige vaarwel van de wielersport niet bij de pakken neer. „Mijn carrière heeft korter geduurd dat ik had gedacht, maar het is een geweldige reis geweest”, zo concludeert hij monter.

De Grand Prix de Wallonie van 15 september is uiteindelijk de laatste koers geweest van Hofland. Zijn grootste succes boekte de Brabander in 2014, toen hij een rit in Parijs-Nice won. Verder eindigde hij dat jaar als tweede in Kuurne-Brussel-Kuurne. In 2019 finishte hij als tweede op het NK op de weg.

Hofland, vernoemd naar de wereldkampioen van 1986 Moreno Argentin, was twee keer dicht bij een etappezege in een grote ronde. In de Giro d’Italia van 2015 werd hij tweede en in de Vuelta a España van 2014 moest hij genoegen nemen met een derde plaats.