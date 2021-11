Max Verstappen strijdbaar: ’Derde startplek beter dan de tweede’

Verstappen kende de nodige problemen, zo vertelde hij na afloop van zijn derde plek op zaterdag. „Gedurende de kwalificatie werd de balans van de auto minder, zo leek het”, aldus de WK-leider. „De laatste ronde was wel goed, totdat twee coureurs voor mij van de baan gingen (Yuki Tsunoda en Pérez, red.). Ik hield vervolgens in, dan weet je dat het voorbij is. Ondanks die mindere balans denk ik dat we alsnog voor pole hadden kunnen vechten. Derde starten is niet ideaal, maar ik denk alsnog beter dan de tweede startplek.”

Het is zondag een aardig stuk richting de eerste bochtencombinatie. Verstappen won in Mexico in 2017 en 2018 en startte toen overigens vanaf de tweede plek. Zondag zal hij hopen dat hij gebruik kan maken van de slipstream van polesitter Valtteri Bottas.

Ook Lewis Hamilton, die als tweede begint, zag het verloop op zaterdag niet aankomen. „Ik ben redelijk verbaasd. In de kwalificatie hadden wij een betere snelheid ten opzichte van de andere sessies. Het is vrij speciaal dat we nu vooraan staan. Ik ben heel trots op Valtteri.”

Bottas, die na dit seizoen naar Alfa Romeo vertrekt, noemde zijn snelste rondje in Q3 één van zijn beste rondjes ooit.

