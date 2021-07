Zusterstrijd Laura en Merel Smulders in Tokio

Premium Wielrennen

Olympisch echec in bizarre race voor Oranje wielrensters

Er kunnen allerlei theorieën op worden losgelaten, maar dat de Nederlandse vrouwenploeg geen goud veroverde in de wegrace is een olympisch echec. Oranje verdeelt en heerst al jaren in het peloton, maar daar was niets van terug te zien in Japan. In de wegrace, die bol stond van onderschatting en verw...