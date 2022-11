Premium Het beste van De Telegraaf

Renner blikt vooruit op nieuw seizoen Van der Poel heeft geen psycholoog nodig na hotelincident: ’Hoofdstuk afgesloten’

ANTWERPEN - Twee dingen blijken bij het begin van het veldritseizoen niet veranderd bij Mathieu van der Poel. Hij wil het liefst alleen over de sport praten en hij is ambitieus als altijd. „Ik zou graag in Hoogerheide wereldkampioen worden.” In de zomer heeft hij de Tour weer op het programma staan, maar die is nog ver weg. In tijd en in gedachten.