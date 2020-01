Ouwejan gefrustreerd bij AZ: ’Ik was de beste speler’

De geboren Alkmaarder (23) was de laatste twee seizoenen een zekerheidje in de opstelling van John van den Brom. Onder Slot raakte Ouwejan dit seizoen in augustus zijn basisplaats kwijt, nadat hij de eerste drie duels nog wel als linkshalf speelde. Na de komst van Dani de Wit was er ook op het middenveld geen plek meer. „Dit scenario had ik in de zomer niet zien aankomen”, aldus Ouwejan. „Zeker niet omdat ik vorig seizoen volgens de statistieken van Opta nog de beste speler van AZ was.”

Ouwejan bleef zich op de training vol overgave inzetten, om er klaar voor te zijn voor het geval er weer eens een beroep op hem wordt gedaan. „Er zat niets anders op. Maar het is een ongelooflijk frustrerende situatie.”

Interesse

Inmiddels is er vlak voor het sluiten van de transfermarkt volop interesse voor Ouwejan. Zowel vanuit de top als de subtop van de Eredivisie, geeft de verdediger toe. AZ wil echter niet meewerken aan een binnenlandse transfer, zo werd hem medegedeeld. Waardoor hij nóg een half seizoen op de bank moet zitten, vreest hij. „En dat is funest voor mij, zeker na twee goede seizoenen.”

Het liefst blijft hij in Alkmaar, zegt Ouwejan, die te oud is om voor Jong AZ uit te komen in de Keuken Kampioen Divisie. „Ik wil spelen, heel veel zelfs. Nu is het aan de club om daar iets mee te doen. Het laatste wat ik wil is nog zo’n half jaar door te moeten maken.”

