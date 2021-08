De succesvolle Vuelta van Fabio Jakobsen en Primoz Roglic

Premium Wielrennen

Fabio Jakobsen: ’Dat is de andere kant van een sprinter’

’Business as usual’, leek het in het schilderachtige La Manga del Mar Menor. Fabio Jakobsen was met afstand de snelste in de massasprint, alsof hij niet een jaar geleden op de intensive care belandde na zijn vreselijke val in Polen. De 24-jarige Nederlander boekte daarmee zijn tweede zege in deze Vu...