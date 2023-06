Premium Het beste van De Telegraaf

’John wilde een stap terug doen’ Rob Jansen: ’Mislintat heeft Heitinga schofterig behandeld’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Zelfs als John Heitinga (39) kampioen was geworden en de topwedstrijden wél had gewonnen, dan was hij komend seizoen geen trainer van Ajax geweest. Dat is de stellige overtuiging van zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. „Het had de beslissing van Sven Mislintat alleen iets moeilijker gemaakt.”