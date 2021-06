’Hongaarse premier Viktor Orbán niet naar München voor EK-duel’

Vooraf aan de laatste groepswedstrijd in Groep F waren er felle discussies over het belichten van de Allianz Arena in München in de regenboogkleuren. De Europese voetbalbond UEFA gaf München daarvoor geen toestemming, omdat het in dit geval om een politieke boodschap gaat.

Het initiatief was vooral een protest tegen een onlangs in het Hongaarse parlement aangenomen wet, die verbiedt om homoseksualiteit en het veranderen van sekse te ’promoten’ onder jongeren tot 18 jaar.

Keeper Hongarije: we hebben niets te zeggen over regenboogkleuren

De Hongaarse doelman Peter Gulacsi heeft in aanloop naar het inmiddels beladen duel met Duitsland verklaard dat de spelers van Hongarije niets over het verbod op regenboogkleuren in het stadion van München te zeggen hebben. „Dat is een beslissing van de UEFA. Wij spelers kunnen daar niets aan doen, wij hebben daar niets over te zeggen”, zei de 31-jarige doelman van RB Leizig.

„Iedereen weet hoe ik over de wereld denk”, zei Gulacsi. De doelman had zich in februari al nadrukkelijk uitgesproken voor gelijke rechten en had de inperking van rechten van seksuele minderheden in zijn land bekritiseerd.

Marco Rossi, de bondscoach van de Hongaren, zei ook dat er in zijn kleedkamer nooit over politiek wordt gesproken en dat het team altijd heeft laten zien dat ze iedereen en alles respecteren.

Een voorstel van de UEFA dat het stadion zich op andere dagen zoals 28 juni of tussen 3 en 9 juli hult in regenboogkleuren, data waarop in Duitsland protesten en parades worden gehouden tegen discriminatie en voor diversiteit, werd door de burgemeester van München Dieter Reiter weggewuifd.