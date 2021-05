Iga Swiatek vernedert Karolina Pliskova in finale Rome

Tennis

Rafael Nadal wint intens gevecht van Alexander Zverev in Rome

Rafael Nadal heeft zich bij het ANP-toernooi in Rome in de kwartfinale na een intens gevecht ontdaan van Alexander Zverev. De Spaanse gravelkoning zegevierde in twee sets: 6-3, 6-4. De laatste drie partijen had hij nog verloren van de Duitser, maar vrijdagmiddag pakte hij zijn revanche.