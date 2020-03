Promes biedt excuses aan voor bekritiseerde video: ’Ik mis het voetbal’

Promes eiste een negatieve hoofdrol op in een video waarin hij op een Cruijff Court aan het voetballen was. Hij keek zelfs nog de camera in, deed zijn bekende juichgebaar en liet daar bij het woord quarantaine vallen.

Het viel niet in goede aarde en de video zorgde voor veel ophef. Promes spreekt zijn volgers toe via Instagram: „Beste mensen”, begint hij. „Ik wil graag mijn verontschuldigingen aanbieden voor het filmpje waarop in te zien ben. Ik mis het voetbal, maar achteraf gezien was het niet verstandig naar buiten te gaan in deze omstandigheden. Ik wens iedereen sterkte in deze moeilijke tijd.”

Op het filmpje was ook Daishawn Redan te zien. FC Groningen huurt de 19-jarige aanvaller van Hertha BSC. De geboren Amsterdammer bood ook al zijn excuses aan.

Voor beiden is het nog even wachten. Dinsdag komt er namelijk meer duidelijkheid of de Eredivisie een vervolg kan krijgen. Dan worden namelijk de nieuwe kabinetsmaatregelen aangekonding rondom het coronavirus. De KNVB en alle profclubs uit Nederland zullen zich achter het besluit van het kabinet scharen.