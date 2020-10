Jumbo-Visma twijfelt na coronadreun niet aan Vuelta

Primoz Roglic en Tom Dumoulin. Ⓒ REUTERS

RIMINI - De positieve coronatest van Steven Kruijswijk en de beslissing om ook de rest van de ploeg uit de Giro d’Italia te trekken, is hard aangekomen bij Jumbo-Visma. Merijn Zeeman had zijn koffer al zo’n beetje gepakt om af te reizen naar ’de laars’, maar de sportief directeur richt zich na de Ronde van Vlaanderen van zondag op de Vuelta a España. Want, ondanks de Italiaanse coronadreun, zal de Nederlandse topploeg daar dinsdag aan de start verschijnen.