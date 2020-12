De negen wijze lessen van spitsentrainer en PSV-icoon Luc Nilis

Luc Nilis groeide in 6 jaar tijd uit tot PSV-legende. Ⓒ ANP/HH

BRUSSEL - PSV-icoon Luc Nilis (53) arriveerde maandag in alle vroegte bij Anderlecht. Op de eerste werkdag van zijn stage maakte de spitsentrainer kennis met trainer Vincent Kompany en de spelers, waarna hij de oefenpot tegen RWDM (4-1) bekeek. De voormalig nummer 10 strijkt in Brussel neer met zoveel bagage – wereldgoals, samenspel met Ronaldo, een overwonnen gokverslaving – dat iedereen van hem kan leren. Het Nieuwsblad stelde de 9 wetten van Nilis op, op basis van anekdotes. „Ik was bij PSV al een beetje spitsentrainer voor Ronaldo.”