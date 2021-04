Formule 1-directeur Michael Masi: ’Geweldig werk verricht in Zandvoort’

„Het moet een geweldige editie worden, de herintroductie van Zandvoort in de Formule 1. De fanschare in Nederland is enorm. Natuurlijk dankzij Max Verstappen”, aldus Masi, die begin 2020 voor het laatst in Noord-Holland was.

„Dat was nog voordat het circuit helemaal af was. We hebben een heel goede relatie met het circuit en de KNAF. De upgrades die zijn doorgevoerd door circuitdesigner Jarno Zaffelli zijn prachtig. Of je het nu over de kombochten hebt of het einde van de pitstraat, zo zie je het niet vaak in de Formule 1. Ze hebben geweldig werk verricht in Zandvoort. Dat is ook goed voor de ontwikkeling van de sport in Nederland.”

