PSV akkoord met Aston Villa over transfer oud-Ajacied Anwar El Ghazi

El Ghazi staat bij de club uit Birmingham nog onder contract tot de zomer van 2023. PSV moet nog met de tweevoudig Oranje-international om de tafel over zijn persoonlijke voorwaarden.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Eerder werd bekend dat El Ghazi ook op het schaduwlijstje bij Ajax staat, als mogelijke vervanger van Antony. Eerder op de dag meldde De Telegraaf dat Ajax en Manchester United in hoofdlijnen akkoord zijn over een transfersom richting de 100 miljoen euro. In Amsterdam lijkt El Ghazi evenwel niet de eerst optie. Ook Justin Kluivert is in beeld bij de landskampioen.

De 27-jarige El Ghazi maakte in 2014 zijn debuut in het eerste van Ajax. Via Lille, dat zeven miljoen euro overmaakte naar de Johan Cruijff ArenA, belandde de buitenspeler bij Aston Villa. De Engelsen legden in 2019 ongeveer negen miljoen euro voor hem neer. Eerder dit jaar kwam El Ghazi zes maanden op huurbasis uit voor Everton.