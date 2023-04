Thorsdottir en Visser op EK buiten de prijzen in meerkampfinale

Thorsdottir liep na het derde toestel, de vloer, nog hinkend door de hal en moest haar wedstrijd vervolgens nog afmaken op sprong. „Ik ben wel een bikkel, dus dat kan ik wel”, zei Thorsdottir lachend.

„Het doet allemaal best wel veel pijn, maar ik heb het doorgetrokken. De landing bij sprong was erg pijnlijk voor mijn enkel, maar ik ben blij dat ik de wedstrijd heb kunnen afmaken en dat ik dit heb kunnen neerzetten. Het gaat nu ook wel weer, ik loop het er wel redelijk af. Ik ben blij dat ik evengoed een goed rondje heb kunnen neerzetten.”

De 24-jarige Thorsdottir denkt bovendien dat er op weg naar de WK later dit jaar in Antwerpen nog rek in zit. „Ik kan zelfs met een niet-fit lijf dit al presteren, dus laat staan wat ik kan met een fit lijf. Ik kan niet wachten om weer zonder pijn te kunnen turnen.”

Balen

Visser keek met een dubbel gevoel terug op haar finale in Antalya. „Ik baal wel van de balk en dat ik daar een foutje heb gemaakt”, zei ze. „Maar ik ben blij dat brug en vloer, de toestellen voor dit weekend, goed zijn gegaan. Dat geeft vertrouwen”, aldus Visser, die zaterdag in actie komt in de brugfinale en zondag de vloerfinale turnt.

De Europese titel ging naar de Britse Jessica Gadirova. De regerend wereldkampioene op vloer kwam na een foutloze meerkamp tot 55,032 punten. Gadirova is daarmee de tweede Britse turnster ooit die de Europese meerkamptitel wint. In 2017 was Ellie Downie de eerste. Gadirova, die in 2021 al brons won, hield de Hongaarse Zsofia Kovacs (54,899) en de Italiaanse Alice D’Amato (54,500) achter zich.