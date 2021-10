Tijdritkampioen Filippo Ganna denkt aan werelduurrecord

„Ik ga er in januari eens serieus over nadenken”, vertelde het tijdritkanon van Ineos op het Trento Festival of Sport aan La Gazzetta dello Sport. „Misschien ga ik er volgende zomer voor.”

Ganna deed eerder dit jaar een test van 30 minuten, waarbij hij een gemiddelde haalde van 57,5 kilometer per uur. „Maar het was heel vermoeiend. Ik begrijp dat alles heel goed gepland moet worden want dit is iets dat een ongelooflijke inspanning vraagt. We zullen wel zien wat de toekomst brengt, we gaan erover spreken. Hopelijk kan ik op een dag een goeie fles rosé kraken om het te vieren.”

Het record is momenteel in handen van Victor Campenaerts. De Belg reed twee jaar geleden 55,089 kilometer in één uur tijd op de Aguascalientes Bicentenary Velodrome in Mexico. Sindsdien werden er vier pogingen ondernomen om die afstand te verbeteren, maar zonder succes.

Chrono des Nations

Ganna komt dit seizoen nog een keer in actie alvorens hij met vakantie gaat. Op 17 oktober rijdt hij Chrono des Nations, de enige eendaagse tijdritwedstrijd die buiten de kampioenschappen om wordt georganiseerd. Ook Remco Evenepoel - derde op het voorbije WK - heeft zijn deelname bevestigd.