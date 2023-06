Premium Het beste van De Telegraaf

De Tour-start in Nederland krijgt een verrassende wending

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Tour-directeur Christian Prudhomme. Ⓒ AFP

BILBAO - De insteek was om in 2024 of 2025 de start van de Tour de France voor mannen (en wellicht vrouwen) naar Nederland te halen. Rotterdam en Den Haag sloegen de handen ineen om de belangrijkste wielerkoers ter wereld te organiseren, maar die hoofdmissie bleek schier onmogelijk, waardoor vol werd ingezet op de Tour de France Femmes. Hoewel er nog geen handtekening is gezet, is er wel een mondelinge overeenkomst tussen moederorganisatie ASO en de Metropoolregio, zoals de Nederlandse organisatie zich met het originele bid meldde.