Premier League overzicht: Ajax-opponent verspeelt winst in slotminuut

De middag begon met Southampton en Manchester United. De opponent van AZ in de groepsfase van de Europa League bleef steken op 1-1. De formatie van Ole Gunnar Solskjaer speelde ruim 20 minuten met een man meer, maar Southampton hield stand.

Chelsea

De tegenstander van Ajax in de Champions League, Chelsea, kwam ook in actie op deze zaterdagmiddag. The Blues leken hun tweede overwinning van het seizoen te boeken, maar in de slotminuten gooide promovendus Sheffield United roet in het Londense eten.

Tammy Abraham was goed voor twee doelpunten, maar zag zijn ploeg de winst vlak voor tijd uit handen geven. Ⓒ AFP

De ploeg van Frank Lampard kwam voor rust op 2-0 voorsprong, door twee treffers van Tammy Abraham. Vlak na rust maakte Sheffield de aansluitingstreffer. De buit leek binnen voor Chelsea, totdat Kurt Zouma - de Franse centrale verdediger - de bal in het eigen doel werkte.

Mason Mount, die het seizoen 2016/2017 voor Vitesse speelde, bleef de hele wedstrijd in het veld staan. De middenvelder had echter geen specifiek aandeel (lees: doelpunt of assist) in de overwinning van Chelsea.

Manchester City

Manchester City kende een makkelijke middag in het Etihad Stadium. De kampioen van de afgelopen twee jaar rekende eenvoudig af met Brighton, waar Davy Pröpper de volle 90 minuten meedeed.

Kevin de Bruyne opende al na twee minuten de score. Voor rust - op aangeven van de Belgische spelmaker - verdubbelde Sergio Agüero de score. Tien minuten nadat de spelers waren teruggekeerd uit de kleedkamers, rondde de Argentijnse goalgetter een fraaie aanval op sublieme wijze af. Agüero krulde de bal in de winkelhaak en liet de doelman kansloos.

Sergio Agüero was weer eens op schot. Hier krult hij de 3-0 in de kruising. Ⓒ BSR/Soccrates

Bernardo Silva, vorig seizoen een van de smaakmakers van The Citizens, verving zijn naamgenoot David Silva. De Portugees had slechts een minuut nodig om het net te vinden en City op 4-0 te zetten.

Liverpool

Liverpool trapt om 18.30 uur af tegen Burnley. Op bezoek bij de middenmotor hopen Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum de zegereeks op te voeren naar vier uit vier. The Reds zijn nog de enige ploeg in de Premier League die alle wedstrijden heeft weten te winnen.

Uitslagen:

Dit zijn de overige uitslagen uit de Premier League:

Crystal Palace - Aston Villa 1-0

Leicester City - Bournemouth 3-1

Newcastle United - Watford 1-1

West Ham United - Norwich City 2-0

Zondag (15.00 uur) speelt Everton nog thuis tegen Wolverhampton. De week wordt afgesloten met de altijd beladen North Londen Derby, een clash tussen Arsenal en Tottenham (17.30 uur).

