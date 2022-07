Juventus rondt komst transfervrije Paul Pogba af

Tussen 2012 en 2016 speelde Pogba ook al voor Juventus. Hij speelde destijds 177 officiële duels en kwam daarin tot 34 doelpunten. In de zomer van 2016 stapte hij voor zo’n 105 miljoen euro over naar Manchester United. In 2017 greep hij met United de Europa League door in de finale van Ajax te winnen.

De middenvelder was de laatste seizoenen vaak geblesseerd en hij raakte meer en meer de steun van de supporters kwijt. Hij viel ook uit in zijn laatste wedstrijd voor United, het met 4-0 verloren duel met Liverpool in april. In totaal speelde Pogba 233 wedstrijden in het shirt van Manchester United.

Pogba is de tweede zomertransfer voor Juventus, na Ángel di María die overkwam van Paris Saint-Germain. Juventus werd afgelopen seizoen vierde in de Serie A.