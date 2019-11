Koeman twijfelt over Depay en Wijnaldum

Nederland kan zich zaterdag verzekeren van een EK-ticket, maar welke af spelers er dan aan de aftrap verschijnen is nog maar de vraag. Georginio Wijnaldum en Memphis Depay zijn niet volledig fit. „Morgen beslis ik of zij er wel of niet bij zijn”, zei de bondscoach over het tweetal, dat respectievelijk de helft en delen van de training meedeed.

„Ik zal ook kijken naar het type blessure”, gaat Koeman verder. „Dit is geen finale van een EK of WK. Het seizoen is na deze wedstrijd ook nog niet afgelopen.” Wijnaldum lag afgelopen week met griep op bed en heeft alleen wat aan kracht verloren. Depay herstelt van een hamstringblessure en loopt een groter risico als hij te snel zijn rentree maakt

AZ-duo

Door alle blessures is de kans aanwezig dat debutanten Calvin Stengs en Myron Boadu minuten kunnen maken voor Oranje. Koeman is hoe dan ook blij met het AZ-duo. „Mooi om te zien als nieuwe jonge spelers een beetje schroom hebben als ze bij het Nederlands elftal komen. Ze worden goed opgenomen in de groep en het zijn goede voetballers, dan gaat alles een stuk makkelijker. Ze genieten van de kans die ze krijgen.”

Toch is Koeman kritisch op Stengs en Boadu. „Ze trainen op het aller hoogste niveau en op sommige momenten komen ze te kort, maar ik verwacht wel dat ze naar dat niveau toe groeien.”

Noord-Ierland

In De Kuip stuitte Oranje op een zeer defensief Noord-Ierland. „Ik verwacht nu een andere wedstrijd”, analyseert de bondscoach. „Ze zullen in de eerste fase agressief en hoog druk zetten. Daar zijn wij op voorbereid en daar hebben wij ook op getraind.”

Vanuit de Noord-Ierse media werd het ’akkefietje’ tussen Koeman en de bondscoach van The Green & White Army nog een keer aangehaald. Koeman verweet de ploeg van Michael O’Neill van „schandalig voetbal.” Het was ongelukkig verwoord, zo zei Koeman. „Mijn excuses als ik iemand met die woorden heb beledigd. Ik doelde op de tijd die zij namen bij een ingooi, corner of vrije trap. Misschien had ik de schuld bij de scheidsrechter moeten leggen, die niet ingreep.”

Ondanks de excuses, ziet Noord-Ierland de uitspraak van Koeman als motivatie. „Als zij dat zo zien, prima”, sluit Koeman af.