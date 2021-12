Tennisser Denis Shapovalov arriveert in Australië met corona

Denis Shapovalov Ⓒ AFP

De Canadese tennisser Denis Shapovalov is bij aankomst op het vliegveld van Sydney positief getest op corona. De nummer 14 van de wereld was een van de eerste spelers die in Australië arriveerde om daar vanaf 1 januari deel te nemen aan de strijd om de ATP Cup, een landentoernooi.