’Keuze voor Mino Raiola is persoonlijke afweging’

„Het staat helemaal los van wat er geschreven wordt”, zegt Dumfries met schampere lach. „Het is een persoonlijke afweging. Volgens mij is Raiola een grote zaakwaarnemer, toch? Ik denk niet dat er bij ons jongens zijn die mensen hiermee een hak willen zetten. Dit is voor eenieder een persoonlijke keuze en bij ons geen issue.”

De suggestie dat een dergelijke overstap kwaad bloed zou zetten bij PSV, leek op voorhand merkwaardig. De Eindhovenaren onderhouden al jaren een goede band met Raiola. Recent hielp hij mede de recordtransfer van Hirving Lozano naar Napoli te realiseren en cliënt Donyell Malen verlengde ’gewoon’ meerjarig zijn contract.

„Maar: stréép eronder”, zegt Dumfries, die wel aangeeft dat de afgelopen periode erin heeft gehakt. „Ik wil zeker niet in de slachtofferrol gaan zitten om het feit dat we als spelersgroep last hadden van de commotie rondom PSV. Maar zoveel onenigheid is niet lekker.”