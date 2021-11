PEC Zwolle dieper in het moeras na nederlaag tegen Cambuur

En dan heeft datzelfde Fortuna Sittard ook nog eens twee wedstrijden minder gespeeld. Twee weken geleden boekte PEC Zwolle in eigen huis tegen Heracles Almelo de eerste zege van het seizoen. De opluchting was groot en dat gold ook voor de hoop dat de ommekeer zich had aangediend. In het KNVB-bekertoernooi kreeg de sportieve opleving wel een vervolg door de uitschakeling van De Graafschap, maar in de Eredivisie is die uitgebleven en wordt de situatie alleen maar zorgelijker voor de Zwollenaren.

Nadat PEC Zwolle vorige week ondanks een vroege 0-2 voorsprong met 3-2 verloor van AZ, moest de ploeg van trainer Art Langeler zijn meerdere erkennen in SC Cambuur. De kampioen van de Keuken Kampioen Divisie van vorig seizoen kwam geen moment in de problemen in Zwolle en boekte een overtuigende zege.

Prachtgoals

De twee doelpunten van de Friezen waren achttienkaraats. Voor rust kegelde Mees Hoedemakers de bal van afstand in het doel van PEC Zwolle-doelman Kostas Lamprou. De 0-2 vroeg in de tweede helft deed er qua schoonheid niet voor onder. Lamprou werd geklopt door een perfect geplaatste vrije trap van Robin Maulun. Door de onbedreigde zege is SC Cambuur qua puntentotaal op gelijke hoogte gekomen met FC Twente, NEC en Willem II, die ook alle drie na twaalf duels 18 punten hebben verzameld.

Voor PEC Zwolle begint de tijd te dringen. De ploeg van Langeler moet snel punten gaan pakken om het gat naar de concurrentie niet al voor de winterstop te groot te laten worden. Na de uitwedstrijd tegen Feyenoord waarmee de Eredivisie wordt hervat na de interlandperiode, volgen thuiswedstrijden tegen RKC Waalwijk en Fortuna Sittard en een uitwedstrijd tegen FC Groningen, drie ploegen die nog een beetje in de buurt staan van PEC Zwolle. Daarin zal het moeten gebeuren voor PEC Zwolle om verlost te raken van het stempeltje gedoodverfde degradant.

Tactische misser

Los van de nederlaag moet het uitermate zwakke verweer van PEC Zwolle de beleidsbepalers zorgen baren. Tegen SC Cambuur was de hekkensluiter aanvallend onmachtig, maar ook verdedigend kwetsbaar. De keuze van Langeler om de tegenvallende rechtsachter Mark Pabai in de rust te wisselen, captain Bram van Polen naar de rechtsbackpositie te dirigeren en Siemen Voet in te brengen als centrumverdediger, pakte niet goed uit. Koud in het veld veroorzaakte Voet de vrije trap waaruit SC Cambuur op 0-2 zou komen, waarmee de wedstrijd beslist was.

Cambuur-doelman Sonny Stevens had lange tijd een rustige avond omdat PEC Zwolle maar niet gevaarlijk wist te worden, maar moest in de slotfase nog een paar keer aan de bak. De aansluitingstreffer van Dean Huiberts bracht het geloof terug bij de thuisploeg. De middenvelder, die tegen De Graafschap in zijn 52e wedstrijd in de hoofdmacht van PEC Zwolle zijn eerste goal maakte, heeft na vijftig competitieduels nu ook zijn eerste Eredivisie-goal te pakken. Het publiek ging nog een keer extra achter de ploeg staan, maar het slotoffensief leverde niet meer de gelijkmaker op voor PEC Zwolle, dat steeds verder achterop raakt in de Eredivisie.

