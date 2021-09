Go Ahead Eagles wint beladen IJsselderby van PEC Zwolle

Voor het eerst in vierenhalf jaar stond de derby weer eens op het programma. Al na vijf minuten had de thuisploeg op voorsprong kunnen komen, ware het niet dat Ogechika Heil zijn schot net naast zag gaan.

Na een half uur spelen moest scheidsrechter Kevin Blom voor de eerste keer ingrijpen en het duel even stilleggen. Vanuit het uitvak werden er stoeltjes op het veld gegooid. Na een pauze van een minuut of vijf kon het duel weer worden hervat, maar een paar minuten later was het weer raak en laste Blom wederom een pauze in. Achter het doel van PEC-goalie Kostas Lamprou werd vuurwerk afgeschoten.

Stakingen

Nadat de speaker de toeschouwers opriep om zich te gedragen, kon het duel in De Adelaarshorst worden hervat. De thuisploeg was in de eerste helft een stuk actiever en jaagde voor rust nog op de openingstreffer, maar zonder te scoren zochten beide teams halverwege de kleedkamer op.

De tweede helft was amper in gang geschoten toen Blom al naar de penaltystip wees, nadat Dean Huiberts de bal tegen de arm van Eagles-speler Gerrit Nauber had geschoten. De VAR vond echter dat van opzet geen sprake was en na het bestuderen van de beelden besloot ook Blom de penalty terug te draaien.

PEC drong na rust aan en was een stuk dreigender dan in de eerste helft. Dat resulteerde in kansen voor Chardi Landu en Daishawn Redan, maar tot een goal leidde het niet. Verrassend was dat niet, want de ploeg van John Stegeman heeft grote moeite met scoren. De laatste goal van een PEC-speler in de Eredivisie dateert immers alweer van 13 mei 2021.

Matchwinnaar

Een kwartier voor tijd was het toch nog raak voor de thuisploeg. Kort nadat Iñigo Córdoba een grote kans om zeep had geholpen, bezorgde Botos zijn ploeg de verdiende overwinning.

Vlak voor tijd werd het duel voor de derde keer zondagmiddag stilgelegd, maar dit keer waren het niet de toeschouwers die daar verantwoordelijk voor waren. Uit het niets gingen op het veld de sproeiers aan.

