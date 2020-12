Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Keepersprobleem bij Schalke 04

13:45 uur Schalke 04 kampt voor de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen met een keepersprobleem. Het meespelen van zowel Frederik Rønnow als Ralf Fährmann is twijfelachtig, ze zijn geblesseerd. Mogelijk maakt nu keeper Michael Langer, die drie jaar geleden voor het laatst een officiële wedstrijd speelde, zijn opwachting.

Schalke moet het zondag (18.00 uur) tegen het team van trainer Peter Bosz ook stellen zonder Goncalo Paciencia, Salif Sané, Rabbi Matondo en Ahmed Kutucu.

Schalke 04 heeft 25 wedstrijden op een rij niet gewonnen in de Bundesliga. De laatste zege in competitieverband dateert van januari. De ploeg van trainer Manuel Baum heeft dit seizoen pas zes keer gescoord in negen duels. Er werd drie keer gelijkgespeeld.

Drie Nederlandse zwemrecords bij kwalificatietoernooi Rotterdam

12.19 uur: De Nederlandse zwemmers hebben vrijdag tijdens het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam drie Nederlandse records gezwommen. Kira Toussaint kwam op de 50 meter rugslag tot een tijd van 27,49 seconden. Toussaint verbeterde ruim een jaar geleden in Boedapest het record dat Hinkelien Schreuder tien jaar geleden zwom (27,77). Daarna verbeterde ze dat al een paar keer.

In Berlijn kwam de 26-jarige Toussaint vorig jaar oktober ook tot een tijd van 27,49. Naast Toussaint zorgden ook Arno Kamminga en Tes Schouten voor Nederlandse records. Kamminga deed dat op de 200 meter schoolslag met een tijd van 2.07,17. Dat was net wat sneller dan dat hij in maart van dit jaar in Antwerpen over zijn race deed (2.07,18).

Schouten kwam op de 200 meter schoolslag voor vrouwen tot 2.26,95. Het record stond sinds 19 april 2009 op naam van Lia Dekker, die toen in Amsterdam 2.28,02 noteerde.

In Rotterdam gaan de Nederlandse topzwemmers tot en met zondag op jacht naar limieten voor de Olympische en Paralympische Spelen volgend jaar in Tokio. Ook zijn er in Rotterdam tickets te verdienen voor de EK langebaan, die in mei 2021 worden gehouden in Boedapest en Madeira (parazwemmen).

Heitinga en Hofland mogen zelfstandig aan de slag

10.53 uur: Oud-internationals John Heitinga (37) en Kevin Hofland (41) hebben hun UEFA Pro-opleiding afgerond. Ze behoren tot de elf geslaagden uit 'de klas van 2019'.

De UEFA Pro-opleiding is de hoogste trainersopleiding van Nederland. Trainers die in het bezit zijn van de licentie hebben de bevoegdheid om zelfstandig aan de slag te gaan als hoofdtrainer in het nationale en internationale betaald voetbal.

Behalve Heitinga en Hofland zijn ook Kristof Aelbrecht, Rick Kruys, Rogier Meijer, Rob Penders, Aleksandar Rankovic, Paul Simonis, Jessica Torny, Dave Vos en Willem Weijs geslaagd. Hofland en Rankovic werden onlangs al ontslagen als hoofdcoach, bij respectievelijk Fortuna Sittard en ADO Den Haag.

Torny is na Vera Pauw, Hesterine de Reus en Sarina Wiegman de vierde vrouw die de opleiding heeft voltooid.

Wielrennen: Bahrain-McLaren verder zonder Rod Ellingworth

10.31 uur: Rod Ellingworth stopt als ploegbaas van wielerploeg Bahrain-McLaren. De Brit die in het verleden betrokken was bij de oprichting van Team Sky werd in juni 2019 aangesteld als manager van de ploeg. In oktober 2019 werd hij ploegbaas.

"Ik wil mij bezighouden met nieuwe projecten. Het is tijd voor mij om iets anders te gaan doen", zei Ellingworth. "Ik voel dat ik het team in een sterke positie achterlaat. We wisten in een moeilijke periode geweldige resultaten te boeken." Mikel Landa werd dit jaar namens Bahrain-McLaren vierde in de Tour de France.

Bij Bahrain-McLaren, dat volgend jaar Bahrain Victorious gaat heten, staan de Nederlanders Wout Poels en Kevin Inkelaar onder contract.