Bezorgde Usain Bolt meldt zich als uithangbord atletieksport

Bolt ziet een functie bij de atletiekbond World Athletics wel zitten, vertelde hij in gesprek met persbureau Reuters. „Hopelijk kan ik een rol spelen en de sport helpen te groeien. Ik heb mezelf aangeboden, maar ik wacht nog op een voorstel. Er zijn gesprekken geweest, maar we zullen nog even moeten wachten.”

De WK in het Amerikaanse Eugene van vorig jaar waren volgens Bolt een voorbeeld van de afnemende populariteit van atletiek. Maar de voormalig specialist op de 100 en 200 meter maakt zich nog geen zorgen over de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. „Amerika is niet de beste plek voor atletiek. Parijs wordt groots, omdat het makkelijk te bereiken is en de Fransen altijd goede atleten hebben. Dus daar kijk ik naar uit.”

Na bijna tien jaar dominantie van Bolt op de sprint is het de Jamaicaanse mannen op de laatste twee WK’s niet gelukt om een gouden medaille te pakken. De houder van het wereldrecord op de 100 en 200 meter heeft zijn hoop gevestigd op jongelingen Ackeem Blake en Oblique Seville, die vorig jaar al eens vierde werd.