GP Bahrein: Herbeleef de race en bekijk de uitslag

Uitgesproken Max Verstappen: ‘Dit heb ik nog nooit meegemaakt’

Max Verstappen is dit weekeinde voorlopig de koelste kikker in een snikheet Bahrein. Na zijn pole position, de tweede op een rij in de Formule 1, neemt hij in de paddock ruim de tijd voor een nabeschouwing. Een beter begin van het seizoen kan hij zich tot dusver niet wensen.