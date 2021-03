Live: Geeft Max Verstappen zijn seizoen vanaf pole een droomstart?

Bekijk ook: Foutloze Max Verstappen knalt naar pole position

Tot nu toe kent Verstappen een uitstekend weekeinde in Bahrein. Nadat de Nederlander in alle drie de vrije trainingen de snelste tijd liet noteren, knalde hij zaterdag tijdens de kwalificatie in een foutloos rondje naar pole position. De Red Bull-coureur was bijna vier tienden sneller dan regerend wereldkampioen Lewis Hamilton. Valtteri Bottas start zondagmiddag als derde.

Ondanks dat de 23-jarige Nederlander zich nog niet liet meeslepen in alle euforie, er is immers nog geen punt gepakt, sprak zijn gezicht boekdelen na de kwalificatie. Hij was uiteraard dolblij met zijn pole.

Max Verstappen vertrekt vanmiddag vanaf pole position tijdens de eerste race van het seizoen. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Verstappen zijn nieuwe teamgenoot Sergio Perez start vanaf een teleurstellende elfde plek. De Mexicaan werd afgelopen winter door Red Bull gecontracteerd en moet de Nederlander ’rugdekking’ geven. Met een elfde startplek lijkt dat een lastige opgave, maar daar zit Verstappen niet mee. „Ik heb over het algemeen geen hulp nodig, als de auto tenminste sterk genoeg is. Als de auto goed is, kan ik het zelf.”