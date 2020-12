Onana: ’Mijn schuld dat we hier niet hebben gewonnen’

„Ik heb een fout gemaakt en daar hoef ik geen excuses voor te zoeken”, zei de Kameroense doelman, die na een klein uur spelen een voorzet van Neco Williams liet lopen, waarna Curtis Jones de (uiteindelijk) winnende goal kon maken.

„Het is mijn schuld dat we hier niet gewonnen hebben of een punt hebben ghepakt. Daar neem ik alle verantwoordelijkheiod voor”, aldus de doorgaans zo betrouwbare keeper van Ajax.

„We hebben genoeg kansen gecreëerd en zeker wel een punt verdiend”, zei Perr Schuurs. „Ik speelde goed, vooral de eerste helft. Na die gele kaart moet je toch wat afwachtender spelen. Iedereen overkomt het wel eens dat je een foutje maakt. Vanavond was het onze geweldige keeper, jammer dat het net nu gebeurde.”

