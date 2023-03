Neymar verliest één miljoen euro door potje poker en schreeuwt het uit

Zo is de 31-jarige Neymar niet vies van een potje poker. Naar verluidt is hij al meermaals gespot in casino’s en nam hij al eens deel aan bepaalde toernooien. Maar ook thuis kan hij het niet laten om zijn geluk te beproeven. Recent ging hij voor zijn kans op een online pokerplatform en dat deelde hij live met zijn volgers op streamingsdienst Twitch.

Zij waren op een gegeven moment dan ook getuige van het moment waarop Neymar in tranen uitbarstte en het uitschreeuwde van frustratie. Geen onlogische reactie, want de Braziliaan was net één miljoen euro armer geworden. Al is dat natuurlijk relatief, want het Franse L’Equipe kwam eerder op donderdag naar buiten met de waanzinnige lonen die er in de Ligue 1 omgaan. Neymar is na ploegmaat Kylian Mbappé de grootverdiener met meer dan 3,5 miljoen euro bruto per maand.

Marketingstunt?

Of de tranen en het geschreeuw oprecht waren, is nog maar de vraag. Veel leek het Neymar allemaal niet uit te maken, is te zien op onderstaande beelden en daarom gaan er stemmen op dat er wel eens sprake zou kunnen zijn van een marketingstunt. Volgens het Braziliaanse Globo gaat het om een stunt van het pokerplatform zelf. Wat betekent dat Neymar geen geld verloor.

„Het platform zou willen aantonen dat er geen verschil wordt gemaakt tussen de ’gewone’ mens en wereldberoemde sterren. Iedereen kan geld winnen, maar ook verliezen”, klinkt het.

De beelden:

