Primoz Roglic herovert rode trui met tweede plaats achter ijzersterke Magnus Cort Nielsen

In het algemeen klassement heeft Roglic nu een voorsprong van 25 seconden op Enric Mas van Movistar. Diens teamgenoot Miguel Angel Lopez stat derde, op 36 seconden. Egan Bernal van Ineos Grenadiers, de winnaar van de Giro d’Italia, bezet de vijfde plek. De Colombiaan heeft een achterstand van 41 seconden.

Hugh Carthy, een ploegmaat van Cort Nielsen, was de schlemiel van de dag. De Brit had het al lastig toen er waaiers werden getrokken op weg naar de slotklim en verloor uiteindelijk bijna drie minuten. Hij kan zodoende een streep zetten door zijn klassementsambities. Vorig jaar eindigde de Brit nog als derde.

Venijnige puist

Het peloton vertrok donderdag vanuit Requana voor een 158 kilometer lange etappe. Nadat in de eerste tachtig kilometer vooral moest worden afgedaald, volgde een biljartvlak stuk, totdat in de finale de Alto de la Montaña de Cullera opdoemde, een venijnige puist van 1,8 kilometer, met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,7 procent.

Jetse Bol en Joan Bou rijden weg uit het peloton en worden pas in de finale pas weer teruggepakt. Ⓒ Getty Images

Nederlanders

De Nederlanders Jetse Bol (Burgos-BH) en Bert-Jan Lindeman (Qhubeka) maakten samen met Magnus Cort Nielsen (EF), Joan Bou (Euskaltel) en Ryan Gibbons (UAE) deel uit van de vlucht van de dag. Mede door onrust in het peloton vanwege waaiervorming bleef de voorsprong altijd binnen de perken en met nog vijf kilometer te gaan was het verschil teruggelopen tot slechts vijftig seconden.

Op het listige muurtje werden vier van de vijf koplopers teruggegrepen, waarna de punchers en klassementsrenners met elkaar de strijd aanbonden, maar nét tekort kwamen op Cort Nielsen. Achter Roglic legde de Italiaan Andrea Bagioli (Deceuninck-Quick Step) beslag op de derde plaats.

Kenny Elissonde is zijn rode trui alweer kwijt. Ⓒ HH/ANP

Kenny Elissonde

Kenny Elissonde, die een voorsprong van vijf seconden had op Roglic, kon op de Alto de la Montaña de Cullera niet met de sterksten mee en raakte zodoende zijn trui kwijt.

De Fransman van Trek-Segafredo had de leiding in het algemeen klassement woensdag overgenomen van Rein Taaramäe. De Est van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kwam in de slotfase ten val en verloor ruim twee minuten.

Vrijdag

Vrijdag wacht de renners een rit van 152 kilometer. Na de start in Gandia volgen de beklimmingen elkaar in rap tempo op. In totaal dienen de coureurs vijf gecategoriseerde cols te bedwingen, voordat wordt gefinisht op de Balcón de Alicante, een klim van de eerste categorie.

Geen publiek

Publiek is niet welkom op de oplopende wegen richting de finish. De organisatie heeft de slotklim afgezet, omdat in het gebied sprake is van groot brandgevaar. Het is al wekenlang droog en warm in de regio.

