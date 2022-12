Berlusconi (86) choqueert: Monza-preses belooft selectie ’bus vol sletten’

Monza doet het sinds de aanstelling van trainer Raffaele Palladino goed en staat als promovendus negen punten boven de degradatiezone. Voor de flamboyante politicus, ex-premier en ondernemer ontbreekt er nog een kers op de taart: een zege tegen een topclub. „Dan geef ik jullie een bus vol sletten”, beloofde hij.

Een zeer bedenkelijke uitspraak, of ze nu grappend bedoeld was of niet, want Berlusconi kwam in het verleden in opspraak door seksfeesten met escortes, waarvan zeker één minderjarig was.

Gelach en applaus

Berlusconi nam de microfoon en prees het werk van zijn coach en spelers, waarna hij de oneerbare belofte deed. Dat zorgde voor gelach en applaus in de zaal, terwijl zijn partner haar hoofd liet zakken.

„We hebben een goeie trainer die de jongens weet te motiveren, maar ik heb er nog een extra motivatie bovenop gedaan. Ik heb tegen de spelers gezegd dat als ze Milan, Juventus of een dergelijke club weten te kloppen, ik een bus vol sletten naar de kleedkamer stuur.”

Bekijk hieronder de video van de speech:

Bunga Bunga

Of zijn belofte serieus moet worden genomen, is de vraag, maar Monza speelt na de jaarwisseling in korte tijd inderdaad vier topwedstrijden: op 7 januari tegen Inter, gevolgd door twee bekerduels tegen Juventus en op 18 februari tegen Milan.

Berlusconi kwam in het verleden in opspraak door zijn zogenaamde Berlusconi bunga bunga-seksfeesten, waaraan zeker één minderjarige deelnam. De Italiaanse politicus werd vrijgesproken omdat niet kon bewezen worden dat hij op de hoogte zou zijn geweest dat ze minderjarig was.

Bron: Het Nieuwsblad