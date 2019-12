Voorzitter voetbalbond Italië zorgt voor ophef na ’oplossing’ racisme

De Italiaanse krant La Repubblica pakte dinsdag uit met het audiofragment. Te horen is hoe hij samen met bestuursleden van onder anderen Inter Milaan, Atalanta, AC Milan en Juventus met een idee op te proppen komt. „Wat moeten we doen tegen racistische spreekkoren? Laten we de microfoons die richting de fanatieke supporters gericht staan uitzetten, zodat hun spreekkoren op televisie niet te horen zijn.”

Nu deze uitspraken uit zijn gekomen, heeft dit voor een golf van verontwaardiging gezorgd. De Siervo heeft al erkend dat de fragmenten echt zijn, maar probeert ondertussen het gebeuren wel te bagatelliseren. „Op de fragmenten hoor je slechts een deel van mijn argumenten. We hadden het over de Serie A en spraken vanuit het standpunt dat wij de competitie zo goed en zo mooi mogelijk tot bij de tv-kijkers moeten brengen. En dus niet vanuit het standpunt dat wij een soort journalisten zijn die nieuws moeten maken. Wij willen het voetbal zo mooi mogelijk voorstellen. Het is niet de bedoeling dat er elke zondag alleen maar over de lelijke hoofdstukken wordt gesproken.”

Ontslag

De voorzitter van de voetbalbond gaat verder met zijn ’excuus’. „Het enige dat ik heb voorgesteld, is dat het misschien beter is om de microfoons op een specifieke manier op te stellen. Nu gebeurt het geregeld dat er bepaalde dingen hoorbaar zijn op televisie, dingen die in het stadion verder niemand gehoord heeft.”

Enkele kopstukken in het Italiaanse voetbal roepen nu om het ontslag van De Siervo. De openbaar aanklager heeft dan ook al de audiofragmenten opgevraagd bij de Italiaanse krant.

Het Italiaanse voetbal werd de voorbije maanden herhaaldelijk geconfronteerd met racistische incidenten. Onder andere Romelu Lukaku werd op het veld van Cagliari het slachtoffer van racistische uitingen. De club uit Sardinië ontsnapte aan een sanctie omdat de voetbalbond vond dat „de oerwoudgeluiden qua omvang en perceptie niet racistisch bedoeld waren.”