Juventus-trainer Sarri waarschuwt supporters

„Je hebt te maken met teams in een fysieke conditie die niet optimaal is, die wedstrijden gaan spelen bij zeer hoge temperaturen. Dus ik denk dat het voor alle teams erg moeilijk zal worden”, zei Sarri na de 2-0-zege van zijn ploeg in de uitwedstrijd tegen Bologna.

„Ik voorspel geen geweldig voetbal omdat met de hoge temperaturen het tempo niet erg hoog zal zijn. Terwijl de fans gewend zijn geraakt aan het kijken naar snelle wedstrijden. Het zal voor iedereen moeilijk zijn en verrassingen liggen in elke wedstrijd op de loer.”

Sarri gaat met Juventus aan kop in de Serie A. Juve heeft vier punten voorsprong op Lazio, dat nog een wedstrijd tegoed heeft. Voor Sarri betekent een eventuele landstitel zijn eerste prijs op Italiaanse bodem. Vorige week ging de finale van de Italiaanse beker verloren, hetgeen zorgde voor kritiek.

„In het leven zijn er feiten en meningen”, zei Sarri. „De media zeiden dat Juventus als team klaar was, maar het klassement laat zien dat we bovenaan staan. We kunnen de kritiek gebruiken als motivatie om fysiek en mentaal weer in vorm te komen.”

Juventus heeft nog liefst elf competitiewedstrijden te spelen. De club van Cristiano Ronaldo is ook nog actief in de Champions League, waarin Olympique Lyon in de achtste finales de tegenstander is. Het eerste duel in Frankrijk werd met 1-0 gewonnen door Lyon.