’Wellicht moet Koeman het proberen met Malen’

Dat zegt chef voetbal Valentijn Driessen in zijn column. „Aan Koeman de opdracht om de offensieve kracht van zijn team te vergroten. De moeilijkheid daarbij is dat de selectie van Oranje zo’n international niet herbergt en eigenlijk geen enkele speler met Nederlands paspoort zo’n rol kan vervullen op topniveau. De jarenlange traditie van het opleiden van topspitsen, van Cruijff tot Van Basten, van Kluivert tot Van Nistelrooij tot Huntelaar en Van Persie, laat het Nederlands elftal (even) in de steek. Evenmin loopt er een type Dusan Tadic rond.”

Driessen gaat verder: „Wellicht dat Koeman het tijdens de EK-kwalificatiecyclus na de zomer tegen Duitsland, Estland, Wit-Rusland en Noord-Ierland toch moet proberen met iemand als Luuk de Jong, Wout Weghorst of zelfs de jonge PSV’er Donyell Malen. Op deze spelers valt meer dan voldoende aan te merken. Niet iedereen is even gecharmeerd van hun specifieke kwaliteiten en ze zijn niet naadloos in te passen in het huidige Oranje-systeem.”

Lees hier de volledige column van Valentijn Driessen in de premiumeditie van De Telegraaf/Telesport van dinsdag 11 juni

Bekijk ook: Oranje op zoek naar Nederlandse Giroud