Glenn Coldenhoff laat zich geen zand in de ogen strooien

Glenn Coldenhoff gaat een bijzonder raceweekeinde tegemoet. De MXGP van Nederland vindt in de voormalige achtertuin van de geboren Ossenaar plaats. Ⓒ Foto ANP/HH

In de schaduw van het slot van de Tour de France en de naderende opening van de Olympische Spelen in Tokio staan deze maand twee grote motorsportevenementen op het programma in Nederland. Oss is komend weekeinde gastheer van de MXGP, terwijl Assen zich opmaakt voor het WK Superbike (23-25 juli).