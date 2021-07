Sport Kort: Andrea Petkovic na zes jaar weer in een finale

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Andrea Petkovic voor het eerst sinds 2015 weer naar finale

18.21 uur: De Duitse Andrea Petkovic heeft voor het eerst sinds 2015 een finale bereikt op de WTA Tour. De 33-jarige Petkovic, tegenwoordig de nummer 130 van de wereld, haalde de eindstrijd van het graveltoernooi in Hamburg door haar landgenote Jule Niemeier met 7-6 (4) 4-6 7-5 te verslaan. Petkovic heeft zes titels op haar naam staan. In 2015 was ze in Antwerpen voor het laatst de beste.

Petkovic neemt het zondag in de finale op tegen de Roemeense Elena Gabriela Ruse, de mondiale nummer 154. De qualifier versloeg de als eerste geplaatste Oekraïense Dajana Jastremska met 2-6 6-1 6-4. Jastremska maakte in Hamburg haar rentree na een schorsing wegens dopinggebruik. Ze kwam sinds november 2020 niet meer in actie.

Joost Luiten haalt net tweede cut op Schots Open

18.02 uur: Joost Luiten heeft op het Schots Open ook de tweede cut net overleefd. Luiten kwam op de derde dag tot een ronde van 70 slagen en staat daarmee op -3. Als Luiten een slag meer nodig had voor zijn derde ronde, dan zou hij zijn opwachting niet mogen maken op de slotdag.

De 35-jarige Luiten kwam tot vier birdies en drie bogeys. Op hole 6 en 12 had hij slechts twee slagen nodig. Er was een extra cut nodig, omdat teveel spelers het weekend hadden bereikt. Zaterdag vielen er nog eens tien golfers af.

Darius van Driel kwam net als op de tweede dag uit op 69 slagen. De 32-jarige Van Driel staat nu op -5. Zaterdag sloeg hij vijf birdies en drie bogeys.

Beachvolleyballers Boermans en De Groot naar finale

15.29 uur: Beachvolleyballers Stefan Boermans en Yorick de Groot staan in de finale van het toernooi van het Zwitserse Gstaad. Ze waren in de halve eindstrijd te sterk voor de Russen Nikita Lijamin en Taras Myskiv: 21-17 21-15.

Boermans en De Groot, als vijftiende geplaatst, bereikten nooit eerder een finale van een viersterrentoernooi. Het duo stuit zaterdagavond vanaf 18.30 uur in de finale op Cherif Younnousse en Ahmed Tijan uit Qatar, die als tweede zijn geplaatst.

Vos stapt uit Giro d'Italia

13.04 uur: Marianne Vos is zaterdag niet van start gegaan voor de koninginnenrit van de Giro d'Italia Femminile, de Ronde van Italië voor wielrensters. Ze wil zich sparen voor de Olympische Spelen.

Vos neemt op 25 juli samen met Annemiek van Vleuten, Demi Vollering en Anna van der Breggen deel aan de wegrace van de Spelen. Ze vierde de afgelopen week haar 29e en 30e zege in de Giro.

De koninginnenrit van de Giro eindigt zaterdag op de top van de Monte Matajur, een klim van bijna 14 kilometer met een stijgingspercentage van bijna 7,7 procent.