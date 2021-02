FC Twente terug naar Het Diekman

De intentie is dat de hoofdmacht van FC Twente per 1 juli 2023 een nieuw trainingscomplex op Sportcampus Diekman betrekt. Daartoe hebben de gemeente Enschede, Sportaal en FC Twente een intentieovereenkomst getekend. Daarin is opgenomen, dat de hoofdmacht van FC Twente voor een periode van minimaal 25 jaren gaat trainen op Sportcampus Diekman. FC Twente Vrouwen speelt en traint daar al en blijft op deze locatie actief.

De komende maanden worden de mogelijkheden verkend om de uitgesproken intentie ook te realiseren. Op basis van die verkenning wordt een concreet plan voorgelegd aan de gemeenteraad.

"Het feit dat FC Twente daarmee naar huis terugkeert kan ik alleen maar toejuichen"

De bedoeling is dat het huidige trainingscomplex Sportpark Veldwijk in Hengelo na de voorgenomen van verhuizing van het eerste naar Sportcampus Diekman volledig gebruikt gaat worden door de gezamenlijke jeugdopleiding van FC Twente en Heracles Almelo: de FC Twente/Heracles Academie. De gemeente Hengelo en de voetbalacademie willen daarover een intentieovereenkomst tekenen.

„De komst van een trainingsaccommodatie voor FC Twente en FC Twente Vrouwen gaat een aanzuigende werking hebben voor de totale ontwikkeling en ambitie. Met diverse partijen willen we vooral ook kennis en kunde op sportgebied verder brengen voor Enschede en de regio Twente. Het feit dat FC Twente daarmee naar huis terugkeert kan ik alleen maar toejuichen”, aldus Niels van den Berg, wethouder Sport van Enschede.

Paul van der Kraan, algemeen directeur van FC Twente, is blij met de plannen om FC Twente terug te laten keren naar Het Diekman. „Wij willen voor onze spelers een trainingsaccommodatie en voor onze speelsters een trainings- en wedstrijdaccommodatie die voldoet aan alle professionele eisen. Het betreft niet alleen trainingsvelden, maar alle faciliteiten en entourage die passen bij een topsportomgeving. De mogelijkheden die Sportcampus Diekman hierbij kan bieden, passen daar heel goed bij. We zijn dan ook heel blij met de intentie van gemeente Enschede en Sportaal om de komende periode gezamenlijk de plannen verder uit te werken. We willen graag onderdeel uitmaken van dit masterplan, waar ruimte is voor topsport en breedtesport in Enschede Dat daarnaast de eerste selectie van FC Twente na 25 jaar terug kan keren op oude grond maakt het wel speciaal.”