Nacer Bouhanni breekt halswervel na bizarre crash

Enkele renners, onder wie dus Bouhanni, konden die persoon niet ontwijken en gingen op hoge snelheid onderuit.

Op sociale media is een filmpje te zien van het incident. De motor die voor het peloton uit rijdt, passeert de persoon die over de weg loopt zonder verdere actie te ondernemen. Een toeschouwer langs de kant probeert de wandelaar nog weg te trekken als het peloton voorbijraast, maar enkele renners botsen vol op beide personen.

De beelden:

Bouhanni (31) moest voor onderzoek naar het ziekenhuis. Daar werd onder meer geconstateerd dat hij een breuk heeft opgelopen in de eerste halswervel, zo meldde zijn ploeg Arkéa Samsic. De verwachting is dat hij binnenkort voor verdere behandeling naar Frankrijk wordt overgebracht.

De Franse sprinter van Arkéa Samsic boekte in zijn carrière al heel wat zeges in grote koersen, onder meer in de Giro en Vuelta.

Gehandicapte zorgde voor bizarre crash

Nu blijkt dat de toeschouwer die over de weg liep, een fysiek gehandicapte burger was, zo meldt de Turkse wielerbond via een statement. ,,Het incident gebeurde doordat een lichamelijk gehandicapte burger ondanks alle voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen het parcours op ging. Naast de renners werd ook de politieagent die de voetganger van de weg trachtte te halen door het ongeval getroffen.”

En juist door het opsteken van de wind, werd de gehele breedte van de weg gebruikt. ,,Helaas gebeurde er een triest ongeval ondanks alle maatregelen. De internationale betrokkenen en getuigen van het incident verklaarden dat ondanks dit ongelukkige en trieste ongeval, de veiligheidsmaatregelen die in de organisatie zijn genomen op het hoogste niveau staan.”