Meijer kopt FC Groningen naar nipte zege op Willem II

FC Groningen bekleedt de tiende positie in de Eredivisie en blijft in de race om deelname aan de play-offs om Europees voetbal. Willem II komt maar niet weg van de onderste plaatsen. De club staat vijftiende en heeft slechts 4 punten meer dan hekkensluiter PEC Zwolle.

FC Groningen was de betere ploeg in eigen stadion, maar verzuimde vaker dan eenmaal te scoren. Daardoor hield Willem II tot aan het laatste fluitsignaal uitzicht op een gelijkspel. De Tilburgers werden pas in de slotfase gevaarlijk. Dries Saddiki was het dichtste bij de 1-1. Hij schoot in kansrijke positie rakelings naast.

