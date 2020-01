Titeljacht Schulting in Hongaarse heksenketel

Suzanne Schulting komt de voorrondes van de 500, 1000 en 1500 meter eenvoudig door op het EK in het Hongaarse Debrecen. Ⓒ ANP

DEBRECEN - Het komt helaas veel te vaak voor dat grote shorttracktoernooien aan steden worden toegekend waar de publieke opkomst dramatisch is. In Nederland was het doorgaans volle bak, maar vorig jaar bijvoorbeeld moest Suzanne Schulting haar wereldtitelfeestje in Sofia vieren met alleen een plukje Nederlandse fans in een verder uitgestorven arena.