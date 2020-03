Tegenvaller voor betaald voetbal

De stadions blijven leeg. Gevoetbald wordt er voorlopig niet in de Eredivisie. Ⓒ Hollandse Hoogte

Er is een nieuwe tegenvaller voor het betaald voetbal nu de profclubs wellicht toch geen beroep kunnen doen op de regeling voor werktijdverkorting. Op advies van de werkgeversorganisatie FBO hadden de betaaldvoetbalorganisaties een aanvraag ingediend voor de compensatieregeling, omdat het overgrote deel van hun personeel door de coronacrisis duimendraaiend thuiszit. In het nieuwe steunpakket, dat het kabinet heeft gelanceerd, is aan de regeling echter een nieuwe voorwaarde toegevoegd, waardoor de meeste bvo’s – in ieder geval op korte termijn – er niet voor in aanmerking komen.