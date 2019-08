Van der Poel verliest leiderstrui op slotklim

Van der Poel had de eerste etappe in de sprint gewonnen, in de tweede rit kwam de alleskunner op de fiets als tweede over de streep.

De derde etappe ging over 176,5 kilometer, van Sortland naar de top van de Storheia. Op de smalle wegen van de steile slotklim, 3,5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 11 procent, ging Barguil als eerste in de aanval. Van der Poel kon weer aansluiten, maar bij de tweede aanval van de Fransman moest hij passen.

Barguil kreeg drie renners met zich mee, van wie de Noor Odd Christian Eiking de sterkste bleek. De 24-jarige renner van Wanty-Groupe Gobert schreef de etappe op zijn naam, Barguil kwam 5 seconden later als tweede over de streep. De Fransman nam wel de leiding in het algemeen klassement. Hij gaat zondag de slotetappe in met 3 seconden voorsprong op de Kazak Loetsenko.